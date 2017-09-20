Розничную продажу алкоголя с 20.00 и до 12.00 предлагают запретить в Иркутской области

17:42, 20 сентября 2017 г.

Основная цель - сократить пугающую статистику по алкогольной зависимости и преступлениям, которые совершают "под градусом". Законопроект рассмотрят депутаты Иркутской области на ближайшей сессии Законодательного собрания региона. Она состоится 25 сентября, и с нее дадут старт новому парламентскому сезону, рассказал сегодня журналистам спикер Заксобрания Сергей Брилка.

На первом заседании рассмотрят ряд других законодательных инициатив. К примеру, в окончательном чтении рекомендован законопроект о выплате стипендий из областного бюджета одаренным студентам Иркутского медуниверситета и целевикам. То есть тем, кто после получения диплома останется работать в Приангарье. Еще два больших раздела - поддержка детства и спорта. Строят бассейны, школы, детские сады и спортивные сооружения. "Вот буквально открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в Тулуне. Это радость, шахтерские города спортивные. Перед этим там три года назад построили бассейн. Все это на одной площадке. Для города Тулуна это не просто украшение, это новый глоток жизни, удовольствие для ребят", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Сергей Брилка рассказал также о проекте по формированию комфортной городской среды, на него большие надежды. В этом году его реализуют сразу в 15 муниципальных образованиях области: преображают общественные пространства, ремонтируют дороги. Он будет работать 5 лет, за это время удастся получить больше 5 млрд рублей.

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