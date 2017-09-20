Открылась выставка "Земля Иркутская" 17:05, 20 сентября 2017 г.



Все, что есть в доме лучшего, показать соседям. С таким настроением приехали из районов Иркутской области участники выставки "Земля Иркутская". И пока мэры городов и районов ревниво приглядывались к достижениям других территорий, обычные жители делились друг с другом рецептами хорошей жизни. Выставку достижений открыл губернатор Сергей Левченко.

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Лучше один раз увидеть, сказал, открывая выставку земля Иркутская, глава региона. Сергей Левченко отметил: область у нас такого размаха, что до соседей иной раз расстояние под тысячу километров. Значит, надо встречаться. "Сейчас такая возможность у вас есть, поговорить, познакомиться, подружиться. И если каждый из вас заметит какую-то звездочку в другой территории, возьмет ее на вооружение, то это будет огромная прибавка", - говорит Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Охрана озера Байкал и год экологии - эти две темы успешно отработали в 2017 году в Свирске. Показали, чего удалось добиться. "Мы сумели привлечь федеральный бюджет, областной бюджет на строительство котельной, которая работает на отходах деревообрабатывающих предприятий. Это был первый большой проект, за 10 месяцев мы освоили почти 200 миллионов и сумели решить две больших проблемы. Это устранение выбросов вредных и переработка отходов предприятий", - сообщил Владимир Орноев, мэр г.Свирска.

Еще в рамках этой же программы построили очистные сооружения в поселке Березовый и начали строить единственный в России музей мышьяка. Он покажет, что случилось бы с природой, если бы не утилизация отходов Ангарского металлургического завода. Усольский район обозначил направления своей деятельности. Цель - реализация общих идей муниципалитетов. "Мы привезли лучшие муниципальные практики нашего района. Это фестиваль "Дары тайги", это конкурс благоустройства среди муниципальных образований с призовым фондом. То есть муниципальные образования нашего района, всего их 12, разделены на три подгруппы и свои образования ежегодно улучшают благодаря этому конкурсу. Призовой фонд 100 тысяч рублей", - рассказал Виталий Матюха, мэр Усольского района.

Благодаря этому проекту в районе появились стелы, скамейки, парки, скверы, уличное освещение, словом, все, что требуется для комфортной жизни. Ту же тему разработали в Бодайбо, но уже в масштабах, учитывающих особенности северной территории. "Хочу похвастаться тем, что за последнее время был сделан большой очень проект реконструкции систем теплоснабжения. Мы построили очень много теплоисточников. Из семи котельных, работающих на нефти, у нас сегодня осталась одна", - сказал Евгений Юмашев, мэр Бодайбинского района.

В городах и районах учат детей, растят лен и экзотические фрукты, пекут хлеб, готовят разносолы. Словом, люди живут своей жизнью и щедро делятся секретом успеха. А он несложен. "Люди у нас добрые и кто приезжают, всегда это отмечают", - поделилась Елена Михеева, работник дома культуры с.Казачье, Боханский район.