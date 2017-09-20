Завершилось первенство СФО по вольной борьбе 16:19, 20 сентября 2017 г.



Шесть наград привезли юные вольники Приангарья с первенства Сибирского федерального округа. Соревнования среди молодых борцов до 16 лет прошли в поселке Агинское Забайкальского края.

В активе нашей сборной одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали. В весовой категории 42 кг первое место занял Владимир Иванов из Бохана. Серебряным призерами стали Артем Цыренжапов из Осы в весе 32 килограмма и Арсалан Елбаскин из Ольхонского района в весе 69 килограммов. Еще трое спортсменов завоевали "бронзу". Лидерство на первенстве округа подарило спортсменам шесть путевок на всероссийский турнир, который пройдет в середине октябре в Алуште.