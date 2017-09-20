Конкурс на лучшего водителя школьного автобуса прошел в Иркутском районе

16:17, 20 сентября 2017 г.

Какие эмоции испытывает человек, который каждый день берет на себя ответственность за безопасность десятков чужих детей? Каково это - сидеть за рулем и следить за дорогой, когда за спиной шумят и визжат младшеклассники? Ответы на эти вопросы у мастеров своего дела узнавала съемочная группа программы "Новости". Она побывала на конкурсе на лучшего водителя школьного автобуса в Иркутском районе.

Узнать маршрут, сориентироваться - и за руль. Анатолий Трухан - водитель опытный. За рулем уже 43 года. Как признается, объехал весь Советский Союз, когда и дорог таких не было - были направления. Поэтому на конкурсе чувствовал себя абсолютно уверенно. Да и в автобусе нет беспокойных пассажиров. Работа у водителей школьных автобусов сложная и ответственная. "Дети ж есть дети. Пристегиваешь их в автобусе, ремни, сопровождающие в автобусе. Тем не менее, не слушаются, отстегиваются, могут перепрыгнуть с места на место. Шум, гам", - делится Анатолий Трухан, водитель Ширяевской СОШ.

На конкурсе действия участников оценивают сотрудники ГИБДД. Движение задним ходом, заезд в карман, разворот - действия для любого водителя привычные, но выполнить их надо идеально. "Конечно, есть ошибки небольшие, но в принципе действительно профессиональные водители, наблюдаем, думаю, они с сегодняшнего дня почерпнут определенный урок", - сказал Иван Добровольский, старший инспектор пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России "Иркутское".

Пусть эти знания никогда не пригодятся, как заклинание повторяют водители. Но знать надо. Конкурс - еще одна возможность повторить правила оказания первой помощи, вспомнить, как проводить реанимацию. А заодно узнать о недавних изменениях в стандарте. Ведь безопасность маленьких пассажиров - первое, о чем заботится водитель. В Иркутском районе каждый день на маршруты выходит 55 школьных автобусов. Это больше, чем где-либо в области. "У нас 24 средних школы и одна основная, и во все эти образовательные организации у нас осуществляется подвоз. Подвоз детей, в среднем это 5 тысяч человек в день, на самом деле очень огромный", - говорит Роман Зарипов, начальник управления образования администрации Иркутского района.

В этом году лучшим школьным водителем стал Волынкин Николай из хомутовской школы №1. Ну а конкурс в Иркутском районе планируют сделать ежегодным.

Заметки

"Разговор о важном" от 20.09.2017

Гость программы - Даши Намдаков, скульптор, художник, ювелир.

23:50, 20 сентября 2017 г.

Смотрите программу "Городская среда" на телеканале СТС

Новые дороги, новые скверы и даже новые достопримечательности. Этим летом Иркутск сильно преобразился. Изменения коснулись всех: и...

14:12, 20 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 15.09.2017

В муниципальном автопарке Иркутска обновление. Его пополнили 17 новых автобусов. Все они низкопольные со специальными пандусами. А...

22:23, 15 сентября 2017 г.

На Иркутскую область надвигается непогода

По данным метеорологов, уже в ближайшие сутки в некоторых районах Иркутской области пройдут грозы и усилится ветер. Порывы будут...

14:06, 13 сентября 2017 г.

Снег и дождь придут в Иркутскую область

Кроме того, ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области. Также в западных, северо-западных,...

16:50, 08 сентября 2017 г.

Заморозки и высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

Непогода придет в регион ближе к концу недели, синоптики ожидают понижение ночных температур до минус 5 градусов. Главное управление...

16:00, 06 сентября 2017 г.

Погода ухудшится в Иркутской области

Грозы, дождь и даже заморозки ожидают в Иркутской области. Ненастная погода придет в регион уже в ближайшие дни. Пятого сентября на...

17:57, 04 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 25.08.2017

Стремясь отобразить этот мир, он лепит свой из сотен реалистичных скульптур. В этом выпуске программы "Барьеров нет" наши...

20:40, 25 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире канала "Домашний"

С чего началась иркутская зоогалерея? Что ест медведь и сколько пищи ему нужно в день? Какой зверь самый дорогой? Обо всем этом вы...

16:16, 24 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире телеканала "Домашний"

Новому аэропорту в Иркутске быть. Росавиация одобрила реконструкцию воздушной гавани. О грандиозных планах в эксклюзивном интервью...

18:13, 18 августа 2017 г.