Конкурс на лучшего водителя школьного автобуса прошел в Иркутском районе 16:17, 20 сентября 2017 г.



Какие эмоции испытывает человек, который каждый день берет на себя ответственность за безопасность десятков чужих детей? Каково это - сидеть за рулем и следить за дорогой, когда за спиной шумят и визжат младшеклассники? Ответы на эти вопросы у мастеров своего дела узнавала съемочная группа программы "Новости". Она побывала на конкурсе на лучшего водителя школьного автобуса в Иркутском районе.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Узнать маршрут, сориентироваться - и за руль. Анатолий Трухан - водитель опытный. За рулем уже 43 года. Как признается, объехал весь Советский Союз, когда и дорог таких не было - были направления. Поэтому на конкурсе чувствовал себя абсолютно уверенно. Да и в автобусе нет беспокойных пассажиров. Работа у водителей школьных автобусов сложная и ответственная. "Дети ж есть дети. Пристегиваешь их в автобусе, ремни, сопровождающие в автобусе. Тем не менее, не слушаются, отстегиваются, могут перепрыгнуть с места на место. Шум, гам", - делится Анатолий Трухан, водитель Ширяевской СОШ.

На конкурсе действия участников оценивают сотрудники ГИБДД. Движение задним ходом, заезд в карман, разворот - действия для любого водителя привычные, но выполнить их надо идеально. "Конечно, есть ошибки небольшие, но в принципе действительно профессиональные водители, наблюдаем, думаю, они с сегодняшнего дня почерпнут определенный урок", - сказал Иван Добровольский, старший инспектор пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России "Иркутское".

Пусть эти знания никогда не пригодятся, как заклинание повторяют водители. Но знать надо. Конкурс - еще одна возможность повторить правила оказания первой помощи, вспомнить, как проводить реанимацию. А заодно узнать о недавних изменениях в стандарте. Ведь безопасность маленьких пассажиров - первое, о чем заботится водитель. В Иркутском районе каждый день на маршруты выходит 55 школьных автобусов. Это больше, чем где-либо в области. "У нас 24 средних школы и одна основная, и во все эти образовательные организации у нас осуществляется подвоз. Подвоз детей, в среднем это 5 тысяч человек в день, на самом деле очень огромный", - говорит Роман Зарипов, начальник управления образования администрации Иркутского района.

В этом году лучшим школьным водителем стал Волынкин Николай из хомутовской школы №1. Ну а конкурс в Иркутском районе планируют сделать ежегодным.